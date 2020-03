Il giovane cantautore Sgrò: “Restate a casa”

Anche il cantautore lucchese Francesco Sgrò ha lanciato l’hashtag #iostoacasa per l’emergenza coronavirus. “Sono giorni che penso a quando la quarantena finirà, a quando i cinema riapriranno, a quando si potrà andare ai concerti e a teatro, a quando potremo spostarci di nuovi – dichiara sgrò –. Chissà come sarà quel giorno, quale festa sarà. Stare a casa è necessario, lo dicono un po’ tutti. Se c’è una cosa che questo stare a casa forzato mi fa scoprire non sono nuovi film o nuovi libri, ma il coniugare i miei pensieri al futuro. Io penso già al dopo, a come sarà bello. Chissà, chissà, domani”.

In un momento in cui la collaborazione di tutti è fondamentale per il nostro Paese, l’artista lucchese contribuisce a diffondere l’hashtag #iostoacasa e invita tutti i suoi sostenitori, e non solo, a comportarsi responsabilmente, sfruttando questo momento difficile per imparare a riflettere pensando al futuro.

