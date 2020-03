L’appello di Del Ghingaro: “Sforzo collettivo per tutelare la salute di tutti”

Uno sforzo collettivo per tutelare la salute di tutti. Questo il messaggio che il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ha voluto lanciare ai suoi concittadini all’indomani della decisione presa dal Governo di estendere le misure per contenere la diffusione del coronavirus a tutto il territorio nazionale. Al momento la situazione della Versilia vede 15 casi di positività al tampone e una novantina circa di quarantene a scopo precauzionale.

“Da ieri sera sono entrate in vigore nuove norme più stringenti – ha detto il primo cittadini in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook -. Dobbiamo attrezzarci quindi per cercare di risolvere questa situazione delicata il prima possibile“.

“Tutti noi dobbiamo evitare ogni spostamento all’interno del territorio nazionale – spiega Del Ghingaro – salvo comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute o così di estrema necessità. Chi ha un po’ di febbre o un difficoltà respiratorie deve contattare il proprio medico di famiglia, sarà lui poi a stabilire il da farsi. Non sono inoltre ammessi assembramenti di persone, né in luoghi pubblici né il luoghi aperti al pubblico. Sono sospese anche tutte le manifestazioni di qualunque genere, incluse quelle sportive. Purtroppo il campionato non ci sarà, così come non saranno possibili le partitelle nei campetti di periferia. Dobbiamo capire che è bene stare a casa”.

“Per i bar e i ristoranti – aggiunge ancora il sindaco – l’orario di apertura è dalle 6 alle 18. Nelle giornate di sabato e domenica saranno chiusi anche gli esercizi commerciali e le grandi e medie distribuzioni. Se dobbiamo andare a fare la spesa possiamo andarci nei giorni lavorativi, avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza”.

Infine un appello: “Cerchiamo di sfruttare questa situazione per migliorarci: sfruttiamo le possibilità che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione per evitare il più possibile il contatto con le altre persone. Sono prescrizioni delicate che modificano il nostro stile di vita. Facciamolo, facciamolo per qualche tempo per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri“.