Sangue, appello di Menesini: “Chi può vada a donare”

Gli ospedali hanno bisogno di sangue ma le donazioni sono in calo, soprattutto perché molto sangue arriva solitamente dal nord, che è momentaneamente bloccato a causa dell’emergenza Coronavirus. L’appello per incrementare le donazioni arriva dal sindaco di Capannori, Luca Menesini: “Chiedo a tutti coloro che possono di andare a donare il sangue. I medici ne hanno bisogno per curare le persone, per salvare vite umane”.

“Tanto sangue arrivava dalle regioni del Nord, adesso per ovvi motivi c’è stato un brusco calo- spiega il sindaco -. Ma negli ospedali continuano ad avere bisogno de l sangue per salvare le persone. Chi sta bene e può vada a donare: una motivazione importante per cui uscire di casa e nel farla non si corrono rischi. Siamo un grande popolo, la solidarietà e la responsabilità in questo momento sono gli strumenti più utili che abbiamo nelle nostre mani. appena potrò – conclude – ritornerò anche io a donare”.