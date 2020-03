Sistema Ambiente, sospeso fino al 3 aprile lo spazzamento meccanizzato

Chiusi gli uffici di Sistema Ambiente che sospende lo spazzamento meccanizzato delle strade, vista la particolare situazione di emergenza connessa al diffondersi dell’epidemia del coronavirus e a seguito dei provvedimenti emanati dal governo. È sospeso fino al 3 aprile, il servizio di spazzamento meccanizzato nei comuni di Barga e Coreglia e il servizio di spazzamento meccanizzato programmato con divieto di sosta nel comune di Lucca (centro storico e periferia).

Inoltre l’ufficio tassa/tariffa, salvo eventuali casi specifici che verranno disciplinati di volta in volta in ragione della gravità e urgenza della richiesta, resterà chiuso al pubblico fino al 3 aprile 2020. Sistema Ambiente assicura in ogni caso l’assistenza a tutti i cittadini mediante chiamata diretta al numero verde – 800275445 – ed invita la cittadinanza ad utilizzare la modulistica scaricabile dal sito web aziendale per comunicare variazioni di utenza, inizio e cessazione del servizio e quant’altro.

Questi moduli potranno essere inviati a mezzo postale all’indirizzo di via delle Tagliate III traversa IV, 136 – Borgo Giannotti o via email a tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it o pec sistemaambientelucca.tia@legalmail.it.

Anche l’ufficio protocollo/segreteria di Sistema Ambiente resterà chiuso al pubblico fino al 3 aprile e le comunicazioni verso questo ufficio dovranno pervenire tramite email a: infoa@sistemaambientelucca.it o pec a sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.

È sospeso fino a diversa comunicazione l’accesso agli uffici amministrativi.