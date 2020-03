Coronavirus, appello ad iscriversi al sistema di allerta della Garfagnana

I sindaci della Garfagnana rinnovano l’invito ad iscriversi al servizio gratuito e veloce Alert System Garfagnana, gestito dall’Unione Comuni Garfagnana che consente l’immediata comunicazione ai cittadini di messaggi vocali ed informarle tempestivamente sulle norme di comportamento da adottare e misure da intraprendere previste dai piani di emergenza ed altre notizie utili a prevenire situazioni di disagio.

Con una telefonata sul cellulare o a casa oppure tramite un sms, i cittadini dei Comuni della Garfagnana, attraverso questo servizio, possono essere avvertiti nei momenti di bisogno. Per i telefoni cellulari è necessaria un’iscrizione on-line compilando il form a questo link oppure compilando il modulo in formato cartaceo scaricabile dal sito istituzionale dell’ente a questo link , o – in via del tutto eccezionale – comunicandolo telefonicamente all’ufficio relazioni con il pubblico al numero 0583 644911 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Il presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi e l’assessore delegato alla protezione Civile Francesco Angelini rinnovano a tutti i cittadini l’opportunità di iscriversi ad Alert System Garfagnana e alle organizzazioni di volontariato a sensibilizzare i propri iscritti al fine di estendere il più possibile la rete dei contatti. Iscriversi per ottenere le informazioni sul telefono cellulare significa essere sempre aggiornati su quanto accade in Garfagnana in merito alle situazioni di rischio di protezione civile.

I cittadini possono consultare il sito istituzionale dell’Unione Comuni Garfagnana per prendere conoscenza dei comportamenti da tenere durante i possibili scenari di criticità del territorio previsti dal Piano di Protezione Civile Intercomunale e per rimanere aggiornati sul nuovo sistema di allerta.