Coronavirus, da Regione 3 milioni di euro per spesa a domicilio per anziani

Tre milioni di euro sono stati assegnati dalla Regione alle zone distretto e Società della salute per l’attivazione del servizio spesa a domicilio, a sostegno di anziani fragili e con temporanea limitazione di autonomia in seguito alle misure restrittive predisposte dal governo, per contrastare la diffusione del coronavirus. Per la Piana di Lucca sono stati stanziati 127.386 euro, per la Valle del Serchio 50.720 euro, mentre per la Versilia 130.640 euro.

I beneficiari di questo atto, deliberato dalla giunta nel pomeriggio, sono, dunque, persone anziane che vivono situazioni di solitudine e di fragilità, con problematiche di salute tali da non potere provvedere autonomamente al reperimento di generi alimentari, o che non possono contare sull’aiuto di familiari, e la cui condizione è aggravata dalle misure restrittive precauzionali, previste dai decreti governativi, che invitano a non uscire dalla propria abitazione.

Le risorse, deliberate nell’ambito delle Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, saranno assegnate alle Asl, che provvederanno a trasferirle nell’immediato alle Zone distretto e società della salute di loro competenza territoriale. I tre milioni di euro saranno così distribuiti: 1.281.628 euro alla Asl centro, 1.022.947 euro alla Asl nord ovest, 695.425 euro alla Asl sud est.

Saranno le Zone distretto e le Società della Salute, in collaborazione con le istituzioni, i soggetti del terzo settore e il volontariato e con il coinvolgimento di Anci Toscana, a predisporre tutte le azioni necessarie per fornire il migliore supporto possibile alle persone anziane in difficoltà, conosciute dai servizi socio sanitari territoriali o individuate in seguito a nuove segnalazioni di bisogno.