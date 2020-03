Crisi del turismo, Spadaro: “Servono aiuti concreti per le imprese”

Emergenza Coronavirus, forte preoccupazione per le imprese agricole e turistiche anche da parte del consigliere comunale di Capannori della Lega e noto imprenditore Gaetano Spadaro, che nelle ultime ore ha dovuto cancellare decine di prenotazioni nella sua attività agrituristica, persino quelle nel mese di agosto.

“Nella mia stessa situazione si trovano molti colleghi di Capannori e Lucca – commenta Spadaro -Si necessita di una sospensione di tutte le imposte, cassa integrazione in deroga per gli operai ma anche la sospensione – o una moratoria – per tutti i mutui e prestiti bancari, sgravi contributivi, rinvii e cancellazioni e prestiti a tasso zero per liquidità. La mia preoccupazione – conclude – non è solo da privato cittadino ma anche da amministratore comunale”.