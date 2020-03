Psicosi da virus, il professor Brunetti scrive a Mattarella

Un appello affinché si cerchi di stemperare la stato di martellamento costante legato agli aggiornamenti sul coronavirus. Con questo spirito il professor Guido Brunetti, scrittore ed esperto di neuroscienze, psichiatria e psicoanalisi (e molto legato a Viareggio, dove sorge una targa in suo onore lungo il molo) ha deciso di scrivere una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarela.

Secondo Brunetti infatti, la “sovraesposizione mediatica” del coronavirus può portare a stati d’ansia e, in definitiva, può provocare danni alla salute delle persone. Per questo è necessario, secondo lo studioso, stemperare questa situazione.

“I cittadini sono obbligati a sentire e leggere 24 su 24 ore notizie in modo martellante e ossessivo su questo coronavirus, fatto che non fa altro che reiterare stati di ansia, paura e panico individuali e collettivi, generando gravi danni biologici, psichici e mentali – si legge nella letta inviata al presidente della Repubblica -. Sono infatti coinvolti in questa condizione sistemi neuronali e aree del cervello. Sono certo che nella Sua riconosciuta e sperimentata saggezza e sapienza, saprà trovare le opportune modalità per arginare questa situazione”.