Spesa e medicinali a domicilio per chi non è autosufficiente

Emergenza coronavirus, Cecchini Cuore onlus mette a disposizione il proprio mezzo e i propri volontari a Lucca e a Pisa per offrire un servizio gratuito di recapito spesa e medicinali a domicilio per tutte le persone non autosufficienti che ne facciano richiesta.

Basta chiamare il numero 342.8602303 o scrivere i vostri dati e il vostro numero di telefono a ilbonino@gmail.com e sarete richiamati. Le zone per ora coperte sono Lucca e Pisa.