A Fabbriche di Vergemoli chiuso l’unico bar del paese

Presenza dei vigili urbani a Fabbriche di Vergemoli per dare risposte agli abitanti e verificare il rispetto dell’ordinanza sul coronavirus Covid-19.

Nell’ambito del monitoraggio i vigili urbani dell’Unione Comuni della Garfagnana stanno verificando il rispetto dell’ordinanza. A Fabbriche di Vallico tutti sono rispettosi dell’ordinanza sul Coronavirus ed i vigili urbani hanno dato risposte alla comunità sulle domande che gli venivano poste.

Il bar del paese è chiuso come gli altri negozi che non avevano la deroga. Presso il negozio di alimentari si può entrare solo uno per volta.

“Un grazie ai nostri operatori di polizia municipale che ci fanno sentire come le istituzioni, anche in momenti dolorosi, ci sono. E’ innegabile che vedere una donna o un uomo in divisa, che sia quella di un medico, di un poliziotto, un vigile del fuoco o di un vigile urbano dà l’idea della presenza dello Stato e del fatto che non siamo in mezzo al caos ma ad un ordine necessario per la nostra tutela – afferma Michele Giannini sindaco di Fabbriche di Vergemoli – E’ altresì vero che coloro che portano queste divise sanno di essere più soggetti alla contaminazione. Ecco perchè a tutti coloro che stanno svolgendo un lavoro a contatto con gli altri, mettendo a rischio la propria salute per darci un servizio, proteggere la nostra salute, un grazie di cuore profondo. Essi sono lo Stato”.