Agevolazioni tariffarie a Lucca, sospeso il termine per le domande

L’amministrazione comunale di Lucca ha disposto oggi (12 marzo) la sospensione del termine di presentazione delle domande per le agevolazioni tariffarie per l’anno 2019 che sarebbe scaduto domani, 13 marzo.

La nuova data di riapertura dell’accettazione delle domande e quella di termine per la consegna delle stesse saranno individuate solo successivamente al superamento dell’emergenza sanitaria in atto e comunicate tramite stampa e canali web del Comune. Ci sarà così la possibilità di avere più tempo per la compilazione e la consegna della documentazione.

Le domande per agevolazioni tariffarie riguardano la tassa rifiuti o le fatture del gas ed altre forme di riscaldamento dell’anno 2019. I destinatari delle agevolazioni sono i nuclei familiari con redditi da pensione, nuclei familiari con redditi da lavoro dipendente, nuclei familiari numerosi (almeno 5 componenti). Informazioni più dettagliate Ufficio relazioni con il pubblico alla riapertura degli uffici comunali.