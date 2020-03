Coronavirus, la Garfagnana fa la mappa online del contagio

Emergenza Coronavirus, l’Unione Comuni Garfagnana, in sinergia con la Asl Toscana nord ovest, ha sviluppato un innovativo servizio WebGis per monitorare per la prima volta l’evoluzione della situazione nel territorio della Garfagnana.

L’obiettivo è fornire al servizio igiene dell’Asl e al personale del 118 un servizio di mappatura online che consenta di monitorare i dati in tempo reale e sempre aggiornati per quanto concerne i casi posti in quarantena e gli isolamenti volontari da Covid-19.

Il servizio sviluppato permette, cartograficamente, di analizzare e monitorare l’evoluzione del fenomeno per predisporre adeguatamente gli interventi sanitari e di assistenza. Lo scambio e la condivisione, in tempo reale dei dati, permettono inoltre un miglior coordinamento e l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale preposto ai vari interventi.

Il servizio utilizza la moderna infrastruttura tecnologica del Sit e tutto personale qualificato dell’Unione comuni Garfagnana per supportare l’Usl nella lotta contro il Coronavirus.

Il presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi, anche a nomi dei sindaci, esprime la propria soddisfazione per l’avanzato livello tecnologico raggiunto di cui si avvale il Centro operativo intercomunale di Protezione civile della Garfagnana.