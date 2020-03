Del Ghingaro: “Valutare la sospensione parziale di alcune attività produttive”

Tutele e garanzie per i lavoratori. A chiederlo è il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro dopo il decreto firmato ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

”È necessario che i lavoratori delle attività che rimangono aperte vengano tutelati – dice il primo cittadino – e che siano garantiti. Questo significa fornire loro le attrezzature necessarie per non entrare in contatto con portatori di virus e possano lavorare tranquilli. Stessa riflessione per tutto il personale sanitario: la Asl, la Regione e i sindaci devono dar loro la garanzia di essere al loro fianco e dobbiamo dare a loro supporto materiale”.

“Accanto a loro c’è un’altra valutazione per le attività produttive – conclude il primo cittadino – A Viareggio ci sono tanti cantieri e mi arrivano decine di segnalazioni di operai che lavorano ancora a stretto contatto l’uno con l’altro. Valutiamo se sia il caso di sospendere parzialmente queste attività. Se non sono limitate in qualche modo, infatti, rischiamo di creare difficoltà altrove”.