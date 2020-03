Löwengrube dona le scorte contro lo spreco di cibo

Löwengrube chiude il ristorante di viale Carlo Del Prete per l’emergenza coronavirus ma non dimentica chi ha bisogno.

E per evitare lo spreco delle scorte di cibo ha previsto una donazione alla Caritas, al Banco Alimentare, ai dipendenti e alle loro famiglie.

“Tanti progetti – dicono i gestori – ollono in pentola per le politiche contro lo spreco del cibo e presto saranno pronti. Noi approfittiamo di questi giorni per pensarne di nuovi”.