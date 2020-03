Morto per coronavirus a Castelnuovo, il cordoglio del sindaco

Primo decesso in Lucchesia positivo al coronavirus, il cordoglio del sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi. A nome del Comune il primo cittadino ha voluto ricordare Renzo Rossi, da tutti conosciuto come Pilade.

“A nome mio personale – dice il primo cittadino – dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Castelnuovo di Garfagnana esprimo alla famiglia profondo cordoglio e sincera vicinanza per la perdita improvvisa di Renzo Rossi. Un dolore, quello vissuto dai suoi cari, con l’aggravio di una angosciosa solitudine che disorienta e colpisce duramente il cuore di tutti”.

“Ho conosciuto Renzo come uomo e come professionista – dice il sindaco – Ho compreso da subito quanto profondo era il legame con la sua terra e quanto l’amore verso la sua gente. Dietro ad una personalità all’apparenza introversa e schiva ho riconosciuto una grande esperienza umana e professionale forgiata nella storia di Castelnuovo, sia negli aspetti positivi che, soprattutto, in quelli drammatici della guerra e dei successivi duri anni della ricostruzione. In questo contesto, negli ultimi anni, è cresciuto e si è rafforzato un rapporto personale collegato principalmente a significativi progetti per il futuro di Castelnuovo; primo fra tutti la realizzazione del nuovo stabilimento dell’azienda Antica Valserchio. Un progetto che Renzo ha incoraggiato e sostenuto fortemente e sul quale ha lavorato fino agli ultimi momenti”.

“Nella speranza che questo difficile momento che stiamo attraversando finisca al più presto – conclude – ci prendiamo l’impegno di ricordare la figura di Renzo Rossi in un abbraccio “reale” di tutta la nostra comunità“.

Cordoglio anche del presidente del consiglio comunale, Francolino Bondi: “Grande commozione ha destato in Castelnuovo Garfagnana – dice – la notizia della morte del nostro concittadino Renzo Rossi, colpito giorni addietro dal virus che in questo tempo sta gravemente minacciando la salute di noi tutti. Mi unisco al dispiacere e al rimpianto espressi dal sindaco per la sua dolorosa scomparsa e porgo alla famiglia le più sentite condoglianze“.