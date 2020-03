Ponte a Moriano, volontari della Croce Verde in prima linea

Ad esprimere la propria solidarietà ai volontari soccorritori, volontari della Protezione Civile, donatori di sangue e dipendenti della Croce verde di Ponte a Moriano che in questa fase sono in prima linea per l’emergenza coronavirus è la presidente Anna Filomena Mennucci: “Il motto della nostra associazione è ‘Nei giorni tristi ti sarò vicino’ – dice – e proprio in questi giorni di difficoltà e tristezza vi esprimo la mia vicinanza e vi ringrazio per ogni gesto in favore di coloro che hanno più bisogno”.

“Avete tutta la mia stima e il mio affetto”, conclude.