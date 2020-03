Rifiuti a Pioppogatto, Pd Versilia: “Coluccini fa solo propaganda”

Il Pd della sezione Versilia, viste le ripetute affermazioni del sindaco di Massarosa sulla vicenda del conferimento dei rifiuti a Pioppogatto, intende fare chiarezza sulla propria posizione.

“Ogni attacco alla Regione – scrive il gruppo – va respinto al mittente: la Regione non obbliga Ersu a prendere i rifiuti dal Lazio, che sotto il profilo ambientale non hanno nulla di diverso dai rifiuti di altre zone della Toscana. Semplicemente Ersu è costretta a prenderli perché, un’azienda del gruppo RetiAmbiente in particolare, ha smesso di conferire buona parte dei suoi rifiuti”.

“Coluccini – spiegano – sapeva perfettamente dell’accaduto, essendo presente personalmente alla riunione indetta anche per quella comunicazione, così come sapeva che Ersu sarebbe dovuta correre ai ripari, poiché l’azienda aveva avvisato i sindaci dei Comuni serviti di questa situazione. Coluccini sa anche che la funzionalità dell’impianto di Pioppogatto è garanzia di decine di posti di lavoro e consente ai Comuni di pagare i debiti contratti per la definizione degli storici contenziosi legati alla costruzione degli impianti in Versilia“.

“Anche ogni attacco al Pd – si legge nella nota – va respinto al mittente: i sindaci del Pd hanno, da subito, assunto le iniziative opportune per mettere RetiAmbiente dinanzi alle sue responsabilità e auspicano una convergenza istituzionale ampia a difesa degli interessi della Versilia, convergenza che il sindaco di Massarosa, incomprensibilmente, rifiutandosi di sottoscrivere un atto in questo senso, ostacola, preferendo polemiche generiche e pretestuose che non portano alcun contributo fattivo alla soluzione dei problemi”.

“Inaccettabili – conclude il Pd Versilia – le accuse rivolte da Coluccini ai sindacati ai quali ci sentiamo in dovere di esprimere la nostra solidarietà, così come solidarietà esprimiamo ai lavoratori. Il Pd, attraverso tutti i suoi amministratori, ritiene che sia tempo di mettere da parte strumentali conflitti politici e sia arrivato il tempo che tutti i Comuni siano uniti nell’affrontare il problema nell’interesse primario dei cittadini della Versilia“.