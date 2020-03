Virus, le chiese del centro storico restano aperte

In piena emergenza Covid-19 alcune delle chiese della Città di Lucca, pur nelle ristrettezze e difficoltà del momento, rimangono aperte e continuano a offrire uno spazio e un tempo per la preghiera personale.

Le chiese aperte in questi giorni sono: cattedrale di San Martino, dal lunedì al venerdì: dalle 10 alle 14, sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. San Michele in foro: tutti i giorni dalle 9,30 alle 17. San Leonardo in borghi dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 9 alle 11. San Frediano dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. Lunedì chiuso.

Queste chiese sono aperte e custodite con personale addetto a questo servizio.