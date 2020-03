Agenzia delle entrate, stop a verifiche e ispezioni

Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).

Sono queste, in sintesi, le disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del decreto dell’11 marzo per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

Un sostegno, seppur indiretto, alle tante aziende in difficoltà per lo stop alle aperture e agli spostamenti legati alla necessità di arginare la diffusione del virus.