Coronavirus, a Borgo un caso di quarantena e tre di isolamento fiduciario

Coronavirus, il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti aggiorna i cittadini sulla situazione riguardante il Comune. Non ci sono positivi, ma c’è il primo caso di quarantena e tre casi di isolamento fiduciario.

“Ad oggi non abbiamo casi di positività al Covid-19 – le parole dei sindaco Patrizio Andreuccetti -, ma abbiamo un caso di quarantena e tre casi di isolamento fiduciario. Non cambia niente in quelli che sono i nostri comportamenti, il nostro modo di fare: bisogna stare a casa e rispettare le regole. Importante che ognuno di noi continui a fare il suo e a farlo bene. Insieme ne usciremo e torneremo alla normalità”.