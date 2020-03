Coronavirus, Cisl bancari ai cittadini: “Evitate gli assembramenti agli sportelli”

La Cisl dei bancari lancia un appello ai cittadini, preoccupata per il continuo afflusso di persone agli sportelli delle banche, delle assicurazioni e dell’agenzia delle entrate riscossioni.

“Come rappresentanti sindacali dei lavoratori di questi comparti invitiamo la cittadinanza al rispetto delle disposizioni emanate dal consiglio dei ministri in merito all’emergenza coronavirus – spiegano – Uscire per andare allo sportello potrebbe non essere, ad un controllo, ravvisata come attività necessaria e non rinviabile, men che meno se si esce per andare nelle cassette di sicurezza, che sono spesso in luoghi ristretti e quindi estremamente pericolosi. Chi si trovasse in situazioni di necessità che richiedono il presentarsi allo sportello verrà fatto entrare, ma in modo contingentato, o su appuntamento, modalità esclusiva per agenzia delle entrate riscossioni, al fine di garantire la distanza tra le persone, come previsto dal decreto e attuato in tutti gli esercizi commerciali che devono restare aperti”.

“Gli agglomerati di persone fuori degli sportelli creano situazioni di criticità tali da dover essere sanzionate dalle autorità: invitiamo chi si reca presso gli sportelli di restare in attesa rispettando la distanza prescritta – prosegue l’appello di Cisl -. I lavoratori e le lavoratrici saranno presenti sul posto di lavoro con modalità di tutela contrattate a livello di ogni singola azienda per contemperare al meglio le specificità. Il personale presente sul posto di lavoro potrà essere contattato telefonicamente o con l’invio di comunicazioni per via e-mail, alcuni servizi potranno essere resi in questa forma, altri mediante l’utilizzo delle piattaforme che permettono la gestione dei propri conti correnti attraverso il servizio home banking. Per i pagamenti delle spese quotidiane il bancomat e le varie carte di credito sono strumenti migliori del denaro contante, in quanto è anche possibile igienizzarli dopo l’uso”.