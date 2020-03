Coronavirus, Rifondazione: “Fermare produzione per contenere il contagio”

Dopo l’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri per contenere il contagio, Rifondazione Comunista Versilia prende parola a difesa dei lavoratori impegnati in quei settori industriali che non hanno sospeso la produzione.

“Armatevi e partite. Così si potrebbe sintetizzare l’indicazione che il governo, su pressione di Confindustria ha dato alle aziende metalmeccaniche, dove ormai risulta sempre più chiaro che l’unico modo per fermare il contagio da xoronavirus tra i lavoratori é quello di sospendere la produzione, come avvenuto nel commercio e in alcuni settori artigianali – afferma il segretario Prc federazione della Versilia Nicolò Martinelli -. I lavoratori e le lavoratrici non sono cittadini di serie B, e in un paese serio la priorità sarebbe bloccare il contagio, non rispettare in tempo le commesse degli Yacht”.

“Pensiamo che i clienti facoltosi e le finanziarie, che ormai rappresentano la grande maggioranza dei committenti, possano tranquillamente attendere qualche mese in più nell’interesse nazionale oltre che della classe operaia – va avanti -. Registriamo positivamente che diversi cantieri della darsena viareggina abbiano interrotto la produzione di propria spontanea iniziativa, ma finché non sarà lo stato ad intervenire, estendendo le misure di quarantena a tutti i settori economici non essenziali, sarà difficile fermare seriamente il contagio”.

“Ci arrivano infatti segnalazioni che anche a Viareggio per far rispettare le misure igieniche da parte di alcune aziende, si sono resi necessari scioperi e proteste dei lavoratori, di cui lodiamo il coraggio nonostante i continui ricatti a cui vengono sottoposti – prosegue Martinelli -. Ci attendiamo che il governo, nel decreto sulle misure economiche pensi anche a loro, assicurando ammortizzatori sociali e sostegni, nonché a tutte quei professionisti e piccole attività che senza aiuti concreti rischiano il fallimento. Per capire come far rispettare le regole di sicurezza sul lavoro e tutelarsi, invitiamo tutta la cittadinanza a seguire la videoconferenza che si terrà questa sera sulla pagina del Partito della rifondazione comunista, con Vittorio Agnoletto, medico del lavoro”.