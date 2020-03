Didattica online, Grieco: “Un invito a riscoprire la piattaforma Trio”

I disagi scolastici dovuti alla situazione di emergenza possono trovare la loro consolazione in una piattaforma virtuale. A ricordarlo è l’assessora regionale alla formazione Cristina Grieco che ribadisce le potenzialità di Trio, da anni a disposizione di studenti, insegnanti e lavoratori per fruire contenuti didattici.

“In questa situazione di disagio e misure straordinarie necessarie per contenere l’emergenza Coronavirus – afferma Grieco -, voglio di nuovo ricordare che la Toscana ha messo da anni a disposizione di tutti, studenti, insegnanti, lavoratori che vogliono aumentare la loro formazione, semplici curiosi, centinaia di contenuti didattici gratuiti attraverso la piattaforma Trio, completamente gratuita e ricca di corsi e servizi formativi digitali per l’apprendimento e la formazione professionale. Trio ha grandi potenzialità ma troppo spesso viene sottoutilizzata. In questo momento, invece, potrà dare molto a tutti coloro che sono a casa e che dalle loro abitazioni potranno integrare le proprie competenze”.

“Trio è fra i primi progetti in Europa per la formazione a distanza – va avanti l’assessora -. Da più di vent’anni, con Trio la Regione Toscana mette a disposizione di cittadini, enti e organizzazioni pubbliche, organismi formativi e imprese private una piattaforma gratuita di corsi e servizi formativi digitali per l’apprendimento e la formazione professionale. Cittadini italiani e stranieri possono registrarsi come utenti al portale Trio e iscriversi ai corsi in autonomia. Enti e organizzazioni pubbliche, organismi formativi e imprese private possono richiedere un proprio ambiente di formazione online personalizzato su Trio strutturato per obiettivi formativi e rivolto a gruppi di utenti tramite l’attivazione di Web learning Group”.

Attualmente sulla piattaforma Trio sono attivi 77 mila utenti. Trio è stato recentemente rinnovato anche nella forma, offre percorsi di navigazione semplici e collegamenti diretti alle principali sezioni, facilitando la ricerca delle risorse didattiche e favorendo una migliore esperienza di navigazione.

L’offerta di e-learning comprende oltre 900 di corsi online articolati in 12 macro aree, suddivise per argomenti. È possibile costruire il proprio percorso formativo. Sono inoltre presenti nuove collane tematiche di interesse per le imprese, le scuole e i cittadini, come ad esempio Industria 4.0, la recente normativa sulla privacy o Gdpr, la cyber security e un’ampia proposta di corsi a supporto delle politiche attive del lavoro. Per i giovani esiste anche un ambiente dedicato al progetto Giovanisì con un’offerta formativa articolata in quattro sezioni: Tirocini, Studio e formazione, Fare impresa e Lavoro. Infine sono stati realizzati, nuovi percorsi formativi a supporto delle attività dei Centri per l’Impiego. Gli utenti possono fruire dei corsi Trio in qualsiasi momento della giornata ottenendo un attestato di frequenza dopo aver superato il test finale.