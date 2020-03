Ego, abbonamento gratuito per un anno allo staff in prima linea del San Luca

In questi giorni così difficili e surreali per tutti, e in particolar modo per la comunità degli operatori sanitari, i centri Ego, per voce di Renato Malfatti, oltre all’adesione per la raccolta fondi a favore dell’ospedale San Luca, hanno deciso di contribuire con un’azione a loro dedicata.

“Ego Wellness Resort e Ego City Fit Lab – spiegano dalla Ego – pur in affannosa e difficilissima situazione di chiusura aziendale totale, ma con deciso spirito responsabile a seguire ogni preciso dettame governativo di comportamento, guarda con ottimismo al futuro e si prepara ad una grande e repentina ripresa italiana sanitaria, e conseguentemente psicologica, sociale, economica. Questo perché abbiamo forte fiducia in un rinnovato spirito responsabile e collaborativo di tutti gli italiani… Sarà questo che ci consentirà di uscire a breve da questa gravissima emergenza”.

“Tra le innumerevoli progetti, idee, soluzioni, iniziative che “tutto” il team Ego sta preparando con forte entusiasmo per quel momento – prosegue la nota – vogliamo segnalarne una davvero speciale: non appena la situazione permetterà loro di usufruirne, la nostra azienda offrirà un abbonamento gratuito al inclusive della durata di un anno al nostro resort a tutti i componenti del reparto malattie infettive e di quello di terapia intensiva dell’ospedale di San Luca di Lucca che da giorni e giorni, senza sosta, si stanno adoperando per la nostra comunità in modo davvero ammirevole. Questo per consentire a tutti loro di ristabilire prontamente e perfettamente il proprio equilibrio psico-fisico-emotivo attraverso un vero percorso wellness personalizzato”.

“E intanto… – conclude la Ego – anche noi ci uniamo nella raccolta fondi a favore dei reparti più in difficoltà”.