Nuovo caso di coronavirus anche a Castelnuovo Garfagnana

Un nuovo caso di coronavirus a Castelnuovo Garfagnana. Ad annunciarlo, con il consueto video di bilancio, il sindaco Andrea Tagliasacchi.

Nell’annunciarlo il primo cittadino ha comunque detto che il numero dei contagi è nella quantità attesa anche per il maggior numero di controlli che in questi giorni viene attuato proprio per la tutela dei cittadini.

Tagliasacchi ha poi ricordato il sostegno per tutte le necessità del centro operativo comunale, che è stato aperto proprio per far fronte all’emergenza.