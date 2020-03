Anche il presidente del Panathlon Lucca piange la morte di Giuseppe Barzasi

Si è spento nelle scorse ore, come conseguenza del coronavirus Giuseppe Barzasi, classe 1949 di Clusone. Barzasi molto conosciuto nel mondo dello sci di fondo italiano, fu tra coloro che portarono due tappe di Coppa del mondo di sci nordico, all’inizio degli anni 2000, nello stadio della Spessa a Clusone, grazie all’organizzazione dal suo amato Sci Club 13.

Per anni ha ricoperto il ruolo di consigliere del comitato Fisi Alpi Centrali come responsabile regionale dello sci nordico. Assieme al fratello e alle figlie gestiva la falegnameria Barzasi nella zona industriale a Clusone.

A ricordarlo anche il presidente del Panathlon di Lucca, Arturo Guidi: “Sono affranto e abbattuto nell’apprendere la notizia della morte del fraterno amico Beppe Barzasi di Clusone Bergamo – dice – portato via da questo maledetto virus Covid-19 . Colonna portante dello sci nordico nazionale, punto di riferimento per i giovani e per tutti gli appassionati a questa meravigliosa disciplina sportiva. Sempre disponibile e generoso, ma nello stesso tempo deciso e determinato, ha di continuo preferito il fare al parlare“.

“La Federazione Italiana Sport Invernali – conclude – ha perso un grande personaggio ed io un caro fraterno amico. Alla famiglia le mie profonde condoglianze. Tu, caro Beppe, riposa in pace sulle immense distese di neve del Paradiso. Ti voglio bene” Arturo”.