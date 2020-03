Cittadella della salute, da martedì accesso unico dalla portineria

Da martedì (17 marzo) l’entrata alla cittadella della salute di Campo di Marte a Lucca sarà regolata attraverso un’unica via di accesso, sia pedonale che per le auto, che sarà esclusivamente quella della portineria.

Già da alcuni giorni accede in auto a Campo di Marte esclusivamente chi è portatore di disabilità o chi deve essere accompagnato in prossimità dei servizi per difficoltà personale. In ogni padiglione era già presente un punto di informazioni con personale sanitario dedicato.

È stata inoltre installata una tenda per il check point all’entrata per filtrare gli accessi. L’accesso a Campo di Marte avverrà in particolare dalle 7 del mattino in poi. Il check point chiuderà alle 18. Dopo quell’ora i servizi ancora aperti faranno autonomamente il triage all’ingresso.

“Ringrazio tutti gli operatori – evidenzia il direttore di zona distretto Luigi Rossi – che stanno lavorando per riorganizzare un sistema molto complesso, in costante integrazione con gli altri servizi aziendali, sempre per venire incontro alle esigenze della comunità in questo delicato frangente”.