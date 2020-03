Coronavirus e partite Iva, su Youtube la consulenza di un’azienda lucchese

Un aiuto e una consulenza, in gravi tempi di difficoltà, per i titolari di partite Iva. A fornirlo sono i lucchesi di myaccounting.it, che generalmente forniscono servizi di consulenza e contabilità on line.

Da qualche giorno stanno facendo delle dirette quotidiane sul canale Youtube dell’avvocato Micheli di Lucca in cui vengono approfonditi tutti gli argomenti e le novità nel periodo di emergenza coronavirus.

Si tratta di video realizzati in modo professionale, con taglio da telegiornale, con più telecamere.

Un modo, anche questo, per tenersi aggiornati su tutte le questioni che possono riguardare le attività economiche, gran parte delle quali sono state fermare dal decreto del presidente del consiglio dei ministri.