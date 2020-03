Sport in casa per i più piccoli con i video di Summer Soccer Village

La Asd Sport & Fun anche in questo periodo di piena emergenza si impegna a promuovere lo sport per i più piccoli, con video tutorial che spiegano giochi-esercizi da fare in casa e in giardino.

Parte così una campagna di promozione lanciata sulle pagine social dell’associazione – in particolare sulla pagina Facebook del Summer Soccer Village, dove ogni 2-3 giorni verranno inseriti dei video tutorial che tutti i bambini potranno seguire. Verranno pubblicati anche dei video di alcuni bimbi impegnati a seguire l’esempio: per ricreare, per quanto possibile, la bellezza delle attività svolte in gruppo.

GINNASTICA IN CASA PER BAMBINI DI 8-10 ANNI Continua la nostra campagna #andràtuttobene " FACCIAMO FARE SPORT AI NOSTRI BAMBINI IN CASA E IN GIARDINO!Stamattina aggiungiamo altri esercizi adatti ai BAMBINI di 8-10 anni.Mandateci i vostri video che li pubblicheremo!!FARE GINNASTICA IN CASA PER TUTTI I BAMBINI DAI 8-10 ANNI- LA TROTTOLA IMPAZZITA (capovolta in avanti sul lettone)- LA TORRE DI PISA (in appoggio con le mani a terra, arrampicati con i piedi sul muro per arrivare quasi in verticale)- L’EQUILIBRISTA (cammina sopra una fila di cuscini di varie dimensioni, camminare lungo i commenti delle mattonelle)- IL TUFFATORE (dopo breve rincorsa, fai una capovolta in avanti in appoggio con le mani sul lettone)- LA RUOTA PANORAMICA ( fai la ruota con appoggio alternato delle mani a terra )- IL PONTE (appoggia le mani e i piedi a terra, in posizione prona e poi supina, solleva il corpo da terra)- IL MULINELLO- IL CANGURO (posiziona dei cuscini o scarpe uno difronte all’altro a una distanza di un 2 piedi e poi… saltali a gamba zoppa)#20SSV #summersoccervillage #sport #andratuttobene Publiée par Summer Soccer Village sur Samedi 14 mars 2020

Per i responsabili dell’associazione far fare sport ai bambini è una cosa seria: ci vuole professionalità per programmare e ideare anche questo tipo di attività sportiva. Così gli insegnanti di scienze motorie dello staff si sono riuniti e hanno programmato tutta una serie di attività e giochi che a mano a mano che passano i giorni verranno pubblicati nello spazio Facebook.

Il presidente, professor Maurizio Lenci, ringrazia pubblicamente i suoi istruttori e si augura che il tutto finisca il prima possibile per poter continuare a programmare l’estate 2020, che vedrà il Summer Soccer Village presente su ben 5 location del territorio lucchese (Marameo di Lammari, stadio di Lucca, campi sportivi di Antraccoli, San Concordio e Santissima Annunziata).