Coreglia, Amadei: “Restiamo a casa per vincere contro il coronavirus”

Emergenza coronavirus, il sindaco del comune di Coreglia Antelminelli, Valerio Amadei, esorta ancora una volta tutti i cittadini al rispetto delle norme igienico-sanitarie dettate dal governo e consigliate dai medici, uniche misure in grado di contrastare efficacemente il contagio.

“Io resto a casa – esordisce il primo cittadino – non deve essere soltanto il motto del momento, deve essere uno stile di vita, quanto meno temporaneo, fino a quando questa situazione non sarà migliorata”

“Quella di questi giorni è una prova difficile ma noi ce la possiamo fare, ma quello che serve è l’impegno di tutti – continua Amadei -. Purtroppo nelle ultime ore sono stati comunicati dalle autorità competenti, l’aumento del numero dei casi risultati positivi al coronavirus sul nostro territorio. Si tratta di persone già sottoposte alla quarantena con sorveglianza attiva all’interno della propria abitazione in quanto avevano avuto contatti stretti con un soggetto poi risultato positivo al contagio“.

“Non è importante sapere il nome dei soggetti positivi: chi doveva essere avvertito perché è stato a stretto contatto con loro è già stato avvisato e sottoposto ad isolamento fiduciario o a quarantena, assieme alla Asl ed alle autorità competenti stiamo monitorando la situazione, ma la raccomandazione che torno a fare è quella di uscire di casa il meno possibile ed anche di razionalizzare le proprie uscite in modo da limitare il più possibile anche quelle previste come andare a fare la spesa. Evitiamo i contatti il più possibile, è l’unica strada che abbiamo per vincere contro il coronavirus“.

“E’ importante non dimenticare inoltre che in caso di verificarsi di sintomi ci si deve rivolgere non direttamente al pronto soccorso ma al proprio medico di famiglia o al pediatra”.

“Vi ricordo, per chi ha bisogno di alimentari e medicine che è attivo il numero dal Coi di Piano di Gioviano a cui fare riferimento: il numero da chiamare è 0583/805871. Sono inoltre presenti attività sul nostro territorio che fanno consegna a domicilio, l’elenco aggiornato delle attività sarà consultabile sul sito internet dell’Unione dei Comuni e del Comune di Coreglia Antelminelli. Si coglie l’occasione per invitare chiunque effettui servizio a domicilio di segnalarlo in modo da fornire ai cittadini un elenco sempre aggiornato”.

Si ricorda di seguire le notizie e gli aggiornamenti sui canali ufficiali del comune di Coreglia Antelminelli. (www.comune.coreglia.lu.it – canale Telegram).