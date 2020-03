Coronavirus, Bagni fa slittare Tosap e Tari

A Bagni di Lucca il comune viene in soccorso del commercio piegato all’epidemia del coronavirus. Ancora nessun caso riscontrato sul territorio, ma l’amministrazione Michelini raccomanda ai cittadini di rimanere a casa.

Stamattina si è svolta una riunione della giunta comunale e l’amministrazione ha stabilito di attivare ogni azione e intervento che nell’evidenza della situazione si renda necessario per la ripresa delle attività commerciali e turistico ricettive.

Le risorse economiche che verranno risparmiate su alcune iniziative verranno destinate ad investimenti futuri per supportare il settore turistico per garantire la ripresa.

“Si provvederà – spiega il Comune – a differire i termini di pagamento dell’imposta Tosap e di pubblicità. Una volta emessi i ruoli si provvederà a differire anche i termini di pagamento della Tari“.

“Ricordo nuovamente – spiega il sindaco – di rispettare le disposizioni che sono state impartite e non uscire se non per motivi strettamente eccezionali e impellenti. Vanno osservate scrupolosamente le norme igieniche di tutela personale”.

numeriutilibagni