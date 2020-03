Esercizio fisico, la Ego va… in tv

L’esercizio fisico è salute, e tra gli innumerevoli benefici che presenta siuramente anche il rinforzo delle difese immunitarie. Chiaro che sia difficile mantenere buoni livelli di attività fisica restando a casa, come si deve ed è giusto fare, soprattutto per il pubblico over 60. Proprio per questo l’emittente Noi Tv, in collaborazione con i centri Ego, ha iniziato a proporre un servizio utile anche in tal senso.

Ogni giorno, alle 9,15, alle 11, alle 17,15, sul canale 10 del digitale terrestre vanno in onda brevi sequenze di esercizi di mobilità articolare e muscolare con i coach di Ego Wellness ed Ego City Lab, per restare a casa ma in movimento.

“Lo spirito di collaborazione offre davvero tante nuove opportunità, soprattutto in un periodo come questo che stiamo vivendo – si esprime Renato Malfatti, a nome del team Ego -. Ringraziamo tutto lo staff di Noi tv per averci coinvolto e vi diamo appuntamento tutti i giorni sulla loro rete”.