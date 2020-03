Pietrasanta, iniziato il programma di sanificazione pubblica

E’ iniziato questa mattina (16 marzo) il programma di sanificazione di strade, piazze, marciapiedi, parchi pubblici ma anche passeggiate e centri commerciali naturali su tutto il territorio comunale. Un’iniziativa promossa dal Comune di Pietrasanta in collaborazione con Ersu che sarà ricorrente nei prossimi giorni e riguarderà gli ambienti e spazi di condivisione in tutte le frazioni. Per la sanificazione sono impiegati sali quaternari d’ammonio, una soluzione validata dal ministero della salute e non nociva per gli animali.

“Questa attività – spiega il primo cittadino Alberto Giovannetti – sarà ripetuta più volte nei prossimi giorni. Saranno interessati gli ambienti all’aperto come parchi pubblici, panchine, marciapiedi, piazze, negozi e passeggiate in tutte le frazioni e ci tengo a precisarlo. Quest’azione serve a disinfettare gli spazi pubblici ma sarà importante anche la collaborazione dei singoli cittadini a cui chiediamo, più di ieri, di rispettare la prescrizioni del decreto e quindi di non uscire se non per strette necessità. Il Comune sta lavorando senza sosta per gestire al meglio l’emergenza”. Per le operazioni di disinfezione sono impiegate 5 spazzatrici, 2 autobotti e una decina di unità con idrogetto per il lavaggio delle strade.