Porcari, aperto il centro di protezione civile

Da oggi (16 marzo) apre il Coc di protezione civile di Porcari. Il numero da chiamare dal Lunedi alla domenica dalle 9 alle 14 è 0583 211815 per ogni informazione relativa al Covid-19: richieste di spesa a domicilio per persone anziane o affette da patologie, supporto psicologico telefonico reso possibile grazie alla straordinaria opera di psicologhe del nostro territorio che mettono a nostra disposizione la loro professionalità, dubbi circa la modalità di lavoro degli uffici comunali.

“Sarà un sostegno efficace per assistere ancora più da vicino la popolazione in questa emergenza sanitaria – afferma il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari -. Vi ricordo di seguire le indicazioni di sempre: uscite solo per strette necessità (lavoro, motivi di salute, bisogni come spesa o farmacia); lavatevi spesso le mani e sanificate frequentemente gli spazi in cui vivete; evitate contatti fisici, mantenete sempre le distanze di sicurezza“.