Unicoop Firenze chiude i punti vendita per due domeniche

Unicoop Firenze, insieme alle altre cooperative di consumo sul territorio nazionale, ha deciso la chiusura dei propri 104 punti vendita in sette province della Toscana domenica prossima 22 marzo e domenica 29 marzo. Al termine di questo periodo, la situazione verrà rivalutata.

“La riteniamo una misura doverosa – fanno sapere da Unicoop Firenze – per contribuire a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica e, contemporaneamente, per venire incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che potranno così ottenere una pausa in grado anche di attenuare la tensione delle scorse settimane”.