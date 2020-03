Valle del Serchio, a passeggio in altri comuni: “State a casa”

Proseguono le segnalazioni in Valle del Serchio in merito alle violazioni delle nuove disposizioni relative agli spostamenti e agli assembramenti contenuti nel decreto del governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Due note sono arrivate da Bagni di Lucca e Villa Collemandina: “Sui nostri territori ci sono diversi accessi da parte di cittadini non residenti. Dovete stare a casa“.

“Abbiamo provveduto a comunicare – si legge nella nota di Un futuro per Bagni di Lucca -, a chi di dovere, che abbiamo visto o ci hanno segnalato molte persone non del posto, a camminare sulle nostre montagne, paesi o mulattiere. Gente da fuori Comune. Ora….non capiamo cosa non è chiaro dello state in casa! Non troviamo giusto tutto questo: noi stiamo attenti, noi abbiamo capito. Poi vengono i fenomeni da fuori. Tornerà il momento in cui potrete rivedere le nostre meraviglie. Ma non ora. Vi preghiamo…state a casa”.

“Si riscontra sul nostro territorio comunale – si legge nella nota dell’amministrazione di Villa Collemandina – diversi accessi da parte di cittadini non residenti. Si rammenta che allo stato attuale dei fatti, oltre ad essere un gesto irresponsabile per sé stessi e per la collettività, è un comportamento non conforme alla normativa vigente in materia Covid-19. Si consiglia vivamente di non raggiungere il nostro territorio comunale se non residenti e se non per un’impellente necessità”.

“Tutti gli accessi saranno verificati – prosegue il Comune di Villa Collemandina – e avvalendosi dell’operato delle forze dell’ordine saranno sanzionati quei comportamenti non conformi alla vigente normativa. Alcune persone sono già state sanzionate. Raccomandiamo ancora una volta a tutta la cittadinanza un elevato senso di responsabilità, nel rispetto delle normativa vigente, affinché ognuno rimanga a casa”.