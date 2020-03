Ancora disagi a Ponte a Moriano nei pressi della zona industriale.

Un autocarro, sbagliando strada, è rimasto incastrato nelle strette vie attorno alla zona industriale causando danni alla recinzione di un’abitazione di viale San Gimignano nei pressi della chiesa. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con la gru per rimuove il mezzo.

Recentemente, si ricorda, è stata cambiata parte della viabilità per accedere al pastificio Mennucci ma manca la parte che collega la via del Brennero direttamente alla zona industriale. I mezzi pesanti sono costretti a passare per il viale San Gemignano e al minimo errore si trovano a passare per le strette vie limitrofe causando danni alle abitazioni e disagi alla circolazione.

Non è la prima volta che succede e i cittadini di Ponte a Moriano auspicano una veloce realizzazione della nuova viabilità già approvata da parte del Comune.