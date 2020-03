Boom di donazioni di sangue a Lucca e in Valle del Serchio, la Asl: “Grazie di cuore a tutti”

“Ringrazio i donatori di sangue di Lucca e Valle del Serchio che hanno risposto con grande generosità all’appello lanciato dall’Azienda per la carenza di sangue causata dal timore del contagio da coronavirus”. Sono queste le parole della direttrice della struttura di immunoematologia e medicina trasfusionale, ambito territoriale di Lucca, Rosaria Bonini.

Soltanto nei giorni di sabato e domenica sono state effettuate, nei servizi trasfusionali di Lucca, Barga e Castelnuovo di Garfagnana, 125 donazioni e sono stati reclutati 15 aspiranti donatori.

“E’ ora il momento – prosegue la dottoressa Bonini – di programmare attentamente, in collaborazione con le associazioni del volontariato, l’attività di raccolta per evitare eccedenze nell’immediato e garantire il mantenimento dell’autosufficienza di sangue ed emocomponenti anche nelle prossime settimane. Ricordiamo ancora che donare è sicuro: i Servizi trasfusionali hanno infatti messo in campo tutte le necessarie misure di prevenzione”.

Per garantire un afflusso regolare ed evitare affollamenti nelle sale di attesa è fortemente raccomandato di prenotare la donazione alle proprie associazioni o ai servizi trasfusionali. Al momento della prenotazione è previsto un triage telefonico per evitare che il donatore si presenti con sintomi da raffreddamento o febbre. E’ anche prevista la misurazione della temperatura corporea all’ingresso. Gli operatori, inoltre, indossano i dispositivi di protezione individuale previsti.

Per quanto riguarda la limitazione degli spostamenti, la donazione di sangue e di emocomponenti è inclusa tra le ‘situazioni di necessità’ del Dpcm e di conseguenza sono consentiti gli spostamenti delle persone che si recano a donare.

Questi gli orari per la prenotazione dei Servizi trasfusionali: ospedale San Luca, via Guglielmo Lippi Francesconi, 0583.970006, dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato; ospedale San Francesco, via dei Frati, 1 Barga, 0583.729233, dalle 11,30 alle 13 del lunedì o del sabato; ospedale Santa Croce, via dell’Ospedale, 3 Castelnuovo Garfagnana, 0583.669679 o 0583.669680, dalle 11,30 alle 13, dal lunedì al sabato.