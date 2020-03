Coronavirus, attivo il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato

Le aziende artigiane che hanno il servizio paga nella società di servizi gestita da Confartigianato possono fare domanda per il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato nel caso in cui i loro dipendenti siano stati messi a casa per l’emergenza Covid-19. Ad annunciarlo è l’associazione di categoria che riepiloga anche tutti provvedimenti che sono stati presi a vantaggio delle aziende.

Confartigianato ricolrda che la domanda va presentata entro 30 giorni da quando si è attivata la procedura (messa a casa del dipendente) e che le pratiche saranno evase secondo l’ordine di arrivo. La richiesta dovrà pervenire per scritto (via e-mail segreteria@sogesa2000.it o fax 0583/476499) per poi essere protocollata.

Questi invece i principali provvedimenti contenuti nel decreto “Cura Italia” a vantaggio delle aziende artigiane: sono sospesi 2 marzo al 30 aprile tutti i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. I pagamenti di questi versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio (essendo il 31 domenica si paga l’1 giugno) o ratealmente, al massimo in 5 soluzioni mensili di pari importo a cominciare dal 1 giugno.

Sospesi inoltre i versamenti di autoliquidazione, Iva, contributi previdenziali, assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria che scadono tra l’8 e il 31 marzo. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, anche in questo caso, in un’unica soluzione entro il 31 maggio o in rate mensili fino a un massimo di 5 a decorrere dalla stessa data. Anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020 è spostata dal 30 aprile al 30 giugno 2020 senza sanzioni.

Per tutti i dipendenti sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle entrate, avvisi di addebito Inps e atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

Differito anche il termine del 28 febbraio per il pagamento della rottamazione ter.

Confartigianato annuncia infine che a partire da domani (18 marzo) e fino al 31 marzo adotterà il principio della turnazione del personale con un primo turno che va dal 18 al 25 marzo, mentre l’altro dal 26 al 31 marzo.

Per informazioni è attivo il numero verde 800 951118 e per emergenze il numero 338 8453267.