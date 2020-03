Coronavirus, Montecarlo ripristina il Campano per “suonare speranza”

Rispristinato il Campano di Montecarlo. A darne notizia è il sindaco, Federico Carrara, con un post su Facebook: “Certo siamo fuori tempo – scrive – ma vorremmo che, in questo periodo, il suono della campana ricordasse di essere a casa, in famiglia, sicuri fra le mura domestiche, benedetti e protetti dalla Madonna del Soccorso”.

“In questo momento di difficoltà – si legge – viste le numerose iniziative della parrocchia abbiamo pensato, con Don Lorenzo, di ripristinare il Campano che, per antica tradizione, suona alla sera alle 21, della solennità dei Santi fino al martedì grasso. La storia narra che Matilde di Canossa, figlia di Bonifacio, signore di Canossa e marchese di Toscana, volle che tutte le chiese in prossimità del Padule, nel periodo invernale, in serata suonassero una campana per invitare i pellegrini a raggiungere il più vicino centro abitato per trascorrere la notte in un posto sicuro”.

“Il suono infonda in noi la speranza che se stiamo insieme tutto andrà bene”, conclude il sindaco Carrara.