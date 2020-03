Errore nell’ordine, nuovo atto per le mascherine ai Comuni

Mascherine, occhiali protettivi e altro materiale per proteggere la salute dei dipendenti pubblici che non possono avvalersi dello smartworking. Il Comune di Lucca ha appena pubblicato una determina con cui affida a due ditte specializzate la fornitura di mascherine, occhiali e tute protettive da mettere a disposizione del proprio personale. L’ordine è partito molto in ritardo rispetto alle necessità in quanto in un precedente atto era stato fatto un errore materiale e quindi si è dovuto annullare il procedimento e ricominciare da capo.

Complessivamente si parla di una spesa di poco più di 7500 euro. Della fornitura beneficeranno anche i comuni di Altopascio e Villa Basilica che poi rimborseranno, per quanto di loro competenza, la spesa al Comune di Lucca.

Più nel dettaglio, sono state ordinate 10mila mascherine di tipo Ffp1 per una spesa complessiva di 6.344 euro. A queste si aggiunge l’acquisto di 47 occhiali protettivi di varie tipologie per un totale di 474,74 euro. Infine, sono state ordinate anche 30 tute usa e getta per un valore complessivo di 474,74 euro. Questo materiale sarà messo a disposizione del personale in servizio nei settori servizi demografici, manutenzione stradale, polizia municipale, protezione civile e altro ancora.

Per quanto riguarda il Comune di Altopascio, le mascherine acquistate saranno un migliaio per una spesa di 634,40 euro mentre sono un centinaio quelle richieste dal Comune di Villa Basilica per una cifra di 63,33 euro.

Il materiale sarà fornito dalle ditte Home Srl con sede a Vinci e Bc Forniture Srl di Collesalvetti che sono risultate essere le uniche due ditte sul territorio ancora in grado di fornire il materiale richiesto. In conseguenza dell’urgenza del reperimento del materiale, gli affidamenti alle ditte non sono stati veicolati tramite il sistema telematico ma esperiti in modalità tradizionale.