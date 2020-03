La Ugl esprime solidarietà a quei lavoratori che non possono restare a casa

Anche la segreteria provinciale Ugl di Lucca ha voluto esprimere la propria vicinanza a tutti quei lavoratori che, in questi giorni di grandi difficoltà, prestano il loro servizio in favore della comunità.

“In questi giorni così difficili e di preoccupazione per tutti, e proprio nel giorno dell’anniversario dell’Unità d’Italia – dice il segretario Cipriano Paolinelli – vuole ringraziare ed esprimere vicinanza e sostegno a tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie che sono, nonostante la situazione critica, impiegati in servizio e continuano a dover prestare attività lavorativa”.

“In maniera particolare a tutto il comparto sanità, infermieri, medici, personale ospedaliero in generale, personale e volontari delle Misericordie, agli autotrasportatori, ai conducenti di mezzi pubblici, agli operai delle fabbriche e a tutti quelli che garantiscono i servizi minimi essenziali alla popolazione – conclude Paolinelli – Per questo anche il sindacato Ugl di Lucca manda un appello a tutti i cittadini della Provincia: chi può rimanga in casa“.