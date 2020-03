Massarosa, chiusi pista ciclopedonale e camminamento Lipu di Massaciuccoli

È stato avviato oggi (17 marzo) il servizio di sanificazione delle strade di Massarosa. Il consueto spazzamento realizzato da Ersu è stato infatti sostituito da mezzi e personale addetto alla pulizia straordinaria delle strade a Massarosa centro, Bozzano e Quiesa. Nei prossimi giorni la sanificazione riguarderà anche le altre frazioni del comune: mercoledì le strade di Stiava, Piano di Conca, Montramito, Piano del Quercione (compresa Sarzanese fino a Piano di Conca), poi giovedì Piano di Mommio, Bargecchia, Corsanico e Mommio Castello e venerdì Piano di Mommio, Massarosa Centro, Bozzano e Quiesa.

La priorità sarà data alle zone di maggior passaggio di persone: supermercati, discount, negozi, edicole, poste, banche, parchi, farmacie. “Ringrazio Ersu per questo servizio straordinario avviato in questa fase di emergenza. In questo particolare momento che stiamo vivendo – commenta l’assessore all’ambiente Michela Morgantini – l’invito per tutti i cittadini è di rimanere a casa e evitare gli assembramenti”.

Nel comune versiliese sono inoltre stati presi alcuni provvedimenti per limitare la possibile diffusione del virus e tutelare gli operatori: Ersu, la società di gestione della raccolta rifiuti ha infatti annunciato che l’accesso ai centri di raccolta e agli uffici sarà consentito esclusivamente con l’uso di mascherina e guanti.

Inoltre, il sindaco Alberto Coluccini ha firmato ieri un’ordinanza con cui viene chiusa la pista ciclopedonale Fiori di loto e anche il camminamento Lipu di Massaciuccoli. Fino al 3 aprile dunque sarà vietato utilizzare sia a piedi che in bicicletta la pista ciclopedonale che dalla stazione di Bozzano arriva fino al parco di Nassirya a Massarosa. La stessa ordinanza vieta di utilizzare anche il camminamento su palafitte di legno dell’Oasi Lipu che attraversa la zona paludosa del lago di Massaciuccoli.

“Questa ulteriore misura restrittiva – spiega Coluccini – si è resa necessaria perchè nonostante la maggior parte dei cittadini rispetta il divieto di creare assembramenti e di uscire da casa, ancora troppi cittadini sottovalutano le misure. Ricordo inoltre che andranno avanti anche nei prossimi giorni i controlli da parte dei carabinieri e della polizia municipale su tutte le zone del territorio”.