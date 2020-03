Sanificazione delle strade, operatori di Sistema Ambiente a lavoro

In un centro storico deserto, proseguono le operazioni di sanificazione delle strade e del territorio portate avanti dagli operatori di Sistema Ambiente. Nello specifico, sono attualmente in corso la pulizia delle strade e delle piazze con l’autobotte a cui segue la bonifica di ogni mezzo al rientro in sede. Per la sicurezza degli operatori e di tutti i cittadini, anche i Garby (il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti del centro storico) e più in generale tutti gli strumenti utilizzati, vengono disinfettati.

Il giro dell’autobotte rispetta quello dello spazzamento meccanizzato programmato, ma, diversamente da questo, non è necessario spostare l’auto. A sarà rispettato il fitto calendario giornaliero. Negli altri comuni serviti da Sistema Ambiente invece il calendario sarà così formato: a Barga passerà il martedì, giovedì e sabato; a Coreglia il mercoledì; a Borgo a Mozzano il martedì. Nelle aree del comune non è previsto lo spazzamento programmato, arriveranno comunque i mezzi per sanificare.

L’azienda inoltre ricorda che, in ogni caso, è opportuno continuare ad osservare tutte le precauzioni necessarie, come lavarsi le mani dopo aver conferito i rifiuti, usare all’occorrenza guanti usa e getta e sanificare i bidoni prima di riportarli in casa.

Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it