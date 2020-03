Vcs: “Mercatino bio in piazza San Francesco, siano garantiti i controlli”

È ancora polemica sull’autorizzazione al mercatino alimentare in piazza San Francesco.

“All’inizio non credevamo che l’assessora Mercanti avesse autorizzato un mercatino in piazza San Francesco dopo che il coronavirus è diventato un problema letale e purtroppo estremamente diffuso in tutta Italia, Lucca compreso. Poi abbiamo dovuto ricrederci e, in tutta onestà, ci pare che il messaggio che viene dato sia in evidente controtendenza agli inviti e agli obblighi di limitare il più possibile le uscite da casa”. A parlare è il comitato Vivere il Centro Storico.

“I cittadini – prosegue Vcs – sono segregati nelle loro case, il sindaco è all’ospedale perché affetto dal virus e gli esprimiamo i nostri più sentiti auguri per una pronta guarigione, abbiamo pattuglie di polizia per la strada che controllano le autodichiarazioni dei pochi che non possono fare a meno di uscire da casa, le mura sono chiuse al passeggio, sono state varate stringenti misure per evitare ulteriori contagi in modo di salvare vite umane e non aggravare ulteriormente le strutture ed il personale medico, già sottoposto a turni massacranti, talvolta in condizioni proibitive, giunto ormai al limite del collasso. Aldilà dei sofismi e delle interpretazioni giurisprudenziali circa il fatto che la legge vigente consente lo svolgersi dei mercati (anche se qualcuno potrebbe pensare, magari a torto, che si riferisce solo a quelli permanenti che offrono un completo assortimento di prodotti), resta il fatto che le misure anti contagio sono stringenti e debbono essere osservate con estrema scrupolosità“.

“In questa situazione, che riporta ad un clima di guerra – dice il comitato – siamo curiosi di vedere se l’affermazione Vado al mercatino di Piazza San Francesco sarà ritenuta sufficiente dalle pattuglie incaricate di esaminare le autocertificazioni dei conducenti gli autoveicoli, oppure se e come verranno rispettate le stringenti misure di sicurezza previste dalla legge, sia all’interno che nelle zone limitrofe alla piazza San Francesco”.

“Speriamo che le autorità competenti – conclude il comitato – informate dei fatti, svolgeranno con perizia i controlli dovuti al fine di evitare che qualcuno si ammali“.