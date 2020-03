A Massarosa attivato un servizio di supporto psicologico gratuito

Supporto psicologico gratuito per i residenti di Massarosa. Venti minuti di chiamata o video-chiamata per avere una parola di supporto, un consiglio: un servizio a cui chiunque può accedere ma destinato in particolare agli anziani soli e alle famiglie e a tutti coloro che ne hanno necessità. È il servizio attivato in Comune grazie ad una psicologa, la dottoressa Denise Aletti, responsabile del centro Il ciclo di vita che mette a disposizione della comunità le sue competenze e il suo tempo.

“Questi giorni di emergenza per il virus – spiega la dottoressa – sono duri per tutti. Ci sono però categorie sociali che soffrono più di altre. Le famiglie spesso non sanno come affrontare il discorso coronavirus con i bambini. Per questo ho pensato di attivare questo servizio: non si tratta ovviamente di una seduta terapeutica nè di una visita. È solo la possibilità di ascolare una voce esperta”. È possibile accedere al servizio telefonando direttamente alla dottoressa Aletti (320 7088151, anche tramite Whatsapp) o contattandola per mail all’indirizzo alettidenise@hotmail.it. Ovviamente non ci sarà nessun contatto fisico tra la dottoressa e i cittadini, ma il supporto si limiterà ad una chiamata (o videochiamata) di una ventina di minuti.

“Si tratta di un servizio molto importante quello che la dottoressa Aletti regala alla nostra comunità. Voglio ringraziare lei, ma anche tutti i cittadini di Massarosa che in questo momento particolare per evitare di uscire di casa e allo stesso tempo per aiutare i commercianti locali stanno scegliendo di acquistare tramite il sistama #MassarosaAdomicilio. Anche le adesioni dei commercianti – commenta il sindaco Alberto Coluccini – crescono di giorno in giorno”.

Al momento, oltre alla dottoressa Aletti e alle due farmacie comunali che consegnano farmaci a domicilio (Corsanico 0584 954022 e Piano di Conca 0584 99592) hanno aderito al progetto: Alimentari pane e olio (0584 1840476), Pizzeria Noaltri 2 (335 7641001), La bottega degli animali (349 1632306), Gastronomia Tiziano (347 1798735), Azienda agricola Simi (329 6242993), bar Centro (335 281005), pizzeria Ponte della Regina 2.0 (340 8473376), Oligea (351 6516816), Alimentari Oriano (0584 93080), minimarket Tavoletti (328 0617581), Lavanderia Washouse (348 8902894), L’Enoteca (329 4919948), Conad Massarosa solo per anziani over 75 (0584 939749), agraria Bertolozzi (347 1908139), Frutta e verdura Adami (348 8848345), Gelateria Grelia (392 7179339), Edicola Ricci (379 1876479), Ortofrutta da Samu e Francy (320 9406868), Green Building magazzino edile (0584 93041), Cantine Chicchi (0584 997089 o 0584 975838), Alfredo Cinquini acque e bibite (335 1344689), Alimentari Chiantelli (327 1771119), Pizza per te 2 (327 0613605), Pasticceria Serena (393 1014463), Alimentari Uova e Farina (345 7079345).

Per le attività che vogliono dare la propria disponibilità ed essere pubblicare sulla pagina ad hoc del Comune di Massarosa basta inviare una mail a stampa@comune.massarosa.lu.it ed indicare il nome del negozio, la tipologia e il numero per effettuare l’ordine.