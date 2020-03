Essity, smartworking e protezioni per il personale

Essity di Porcari pone come obiettivo primario la salute delle proprie persone e ha attivato già dall’inizio dell’emergenza una serie di precauzioni sulla base delle indicazioni per contrastare il Covid-19 fornite dal Ministero della Salute, dandone tempestivamente informazione a tutti i collaboratori, dipendenti e partner dell’azienda.

In particolare, dopo la pubblicazione del “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo, l’azienda ha subito avviato colloqui quotidiani con le rappresentanze sindacali al fine di verificare le misure preventive già in atto e valutare insieme l’adozione di eventuali nuovi accorgimenti specifici.

In particolare, sin da fine febbraio, l’azienda ha adottato le seguenti misure specifiche anche presso i suoi stabilimenti produttivi: smartworking per tutte le funzioni di staff, riduzione del personale allo stretto necessario anche in ambito produttivo, sanificazione degli ambienti, distribuzione ai lavoratori di tutti gli strumenti protettivi indicati dal protocollo, applicazione di una rigida procedura per tutti gli accessi esterni. É stata inoltre predisposta una copertura assicurativa sanitaria in caso di infezione per Covid-19 per tutti i dipendenti Essity Italia.

“Il confronto di oggi con le rappresentanze sindacali resta attento e quotidiano – spiega Essity -, l’azienda sta accogliendo puntualmente tutte le richieste con i tempi di implementazione minimi necessari. Viene costantemente ribadita l’importanza di osservare quei comportamenti che sono parte integrante dell’attività preventiva quali evitare assembramenti, rispettare le distanze ed evitare contatti delle mani con il viso”.