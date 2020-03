Lo sponsor del Tau dona mascherine al Versilia

Uno degli sponsor più fedeli dell’Asd Tau Calcio di Altopascio, lo studio dentistico Contini, dopo aver donato mascherine e materiale monouso all’ospedale Versilia, lancia un appello ai colleghi in questo particolare momento di emergenza.

“Questo video – dice la dottoressa Caterina Contini – è per i miei colleghi dentisti: ieri abbiamo donato le nostre mascherine e il monouso all’ospedale Versilia e invito tutti quanti voi a farlo. In tanti ospedali ne hanno bisogno, in altri ne avranno bisogno nei prossimi giorni, a noi non servono e in questo momento non possiamo nemmeno usarli. Cercate di regalare i vostri camici e le vostre mascherine agli ospedali, alle associazioni di volontariato o ai medici di base. A loro – ripete – servono, a noi no”.

La vicinanza del Tau calcio si fa sempre più forte: “Lei è una persona speciale – scrivono sui social – oggi non ci parlerà di denti, né di calcio, ma ci parla di ciò che tutti i dentisti della nostra provincia possono fare per aiutare subito il personale sanitario degli ospedali del nostro territorio. Lei ha già iniziato a farlo, così come tutto lo studio, donando materiale agli operatori sanitari impegnati in prima linea per l’emergenza Coronavirus. Caterina ha un cuore grande: ascoltiamo il suo appello e facciamo come lei. Ora più che mai c’è bisogno di tutti noi uniti”.