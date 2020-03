Nuovo dirigente, Consorzio di bonifica proroga scadenza delle domande

Vista l’emergenza per il Covid-19, il Consorzio di Bonifica ha deciso di posticipare di un mese la scadenza per la presentazione delle domande che riguardano la selezione per il nuovo dirigente.

La scadenza del bando, fissata per il 17 marzo scorso, viene quindi posticipata al 17 aprile.

La selezione servirà a formare la graduatoria dei candidati idonei a ricoprire l’incarico di dirigente che si occuperà dell’unità idrografica Pianura di Lucca e del Bientina.

I documenti da presentare entro le 12 del prossimo 17 aprile, le modalità di presentazione della domanda e l’atto di rinvio della scadenza, sono scaricabili dal sito dell’Ente nella pagina principale, all’indirizzo specifico (clicca qui).

L’avviso della proroga verrà pubblicato anche sul Burt.