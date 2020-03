Pd di Capannori: ok al Consiglio comunale in videoconferenza

Mettere in condizione il Comune di Capannori di fornire tutte le informazioni ai cittadini relative al coronavirus e ai decreti del governo e disponibilità a svolgere il consiglio comunale online per approvare i provvedimenti d’urgenza a favore di cittadini e imprese.

E’ questo che scrive in una lettera al sindaco il gruppo consiliare del Pd di Capannori.

“Caro sindaco – si legge nella missiva -, visto il corposo ed articolato decreto legge Cura Italia approvato ieri dal governo di ben 25 miliardi (come una finanziaria) che coinvolge tante attività, lavoratori,cittadini e soprattutto volto ad aiutare il sistema sanitario, i tanti medici ed infermieri in prima linea a combattere contro l’infezione, pericolosissima, del Coronavirus, e che non ci stancheremo mai di ringraziare, considerato che c’è un forte bisgongo di informare tutti i cittadini su quanto prevede la normativa, il gruppo consiliare del Pd di Capannori ti chiede un ulteriore sforzo,rispetto a quanto stai già facendo, con intelligenza e grande impegno, perchè il nostro comune possa essere messo in condizione di dare risposte a tutti i cittadini che hanno bisogno di sapere e di conoscere cosa prevede questo importante provvedimento del governo“.

“Inoltre – prosegue la lettera -, diamo tutta la nostra disponibilità ad effettuare il Consiglio Comunale on-line come prevede il decreto Cura Italia, e a tale riguardo abbiamo già inoltrato questa indicazione al presidente del Consiglio Comunale di Capannori, Infine, condividiamo quanto hai detto in merito alla necessità di attivarsi per essere pronti ad ogni necessità ed evenienza. Grazie sindaco per tutto quello che stai facendo, andiamo avanti cosi”.